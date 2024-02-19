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İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ve abluka altında tutarak insanları açlık ve susuzlukla mücadele etmeye zorladığı saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son bir günde 107 kişi artarak 29 bin 92'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:05
İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de İsrail'in 136 günden beri devam eden saldırılarına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'in son bir günde 107 Filistinliyi daha katlettiği ve saldırılarda ölenlerin sayısının 29 bin 92'ye çıktığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, İsrail'in son saldırılarında 145 Filistinliyi daha yaralayarak Gazze Şeridi'ndeki yaralı sayısını 69 bin 28'e çıkardığı belirtildi. Öte yandan ölü sayısının da arttığı ancak İsrail'in engellemeleri yüzünden sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki ve yol kenarlarındaki cenazelere erişemediği ifade edildi.

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