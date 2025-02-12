İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 48 Bin 222'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonrasında Ölü Sayısı Artışta

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 48 bin 222'ye yükseldi. 471 gün aralıksız, süren saldırıların ardından ateşkese varılan Gazze'de, son 24 saat içinde 3 Filistinlinin naaşı hastanelere teslim edildi. Bu kişilerin 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

Ateşkes Durumu ve Son Gelişmeler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölen ve yaralananlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Son 24 saat içerisinde hastanelere 3 cansız beden ile 9 yaralının ulaştığı aktarıldı. Ataşkesin 23. gününde, Gazze'deki durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak’a kadar devam eden saldırılar sonucunda ölü sayısının 48 bin 222, yaralı sayısının ise 111 bin 674 olduğunu açıkladı.

Ateşkese Rağmen İhlaller Devam Ediyor

Ateşkese rağmen, İsrail Gazze'de sık sık saldırılara devam ediyor. 19 Ocak'ta, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takas anlaşmasına rağmen, yaşanan saldırılar endişe verici bir şekilde sürmekte. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, anlaşmadan itibaren düzenlenen saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.