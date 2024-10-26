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İsrail Saldırılarında Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bir sağlık görevlisi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:23
İsrail Saldırılarında Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında bir sağlık görevlisi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştır.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazılı beyanata göre, "Düşman İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı el-Bazuriyye'deki bir sağlık merkezine gerçekleştirdiği saldırıda bir sağlık görevlisi şehit oldu, 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı." ifadeleri yer aldı.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Sağlık ekiplerine yönelik saldırılar nedeniyle, 8 Ekim 2023'ten bu yana en son verilere göre, ölü sayısı 164’e ve yaralı sayısı 275’e yükselmiştir. Bakanlık, İsrail işgal güçlerinin sağlık merkezlerini hedef alma konusundaki ısrarını kınamıştır.

Uluslararası Topluma Çağrı Yapıldı

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma bu "insanlık dışı saldırılar dizisine son verilmesi" konusunda bir çağrıda bulunulmuştur.

Genel Zarar Durumu

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayanan açıklamalara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 2 bin 634 kişi ölmüş, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak belirtilmiştir. Ayrıca, 12 bin 252 kişi ise yaralanmıştır.

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