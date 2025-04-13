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İsrail Saldırısı Gazze'de 6 Çocuğu Hayattan Kopardı

İsrail'in Gazze'deki saldırısında bir aile, 6 evladını kaybetti. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:47
İsrail Saldırısı Gazze'de 6 Çocuğu Hayattan Kopardı

6 Evladını Kaybeden Ailede Tarifsiz Acı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi'nde yeni bir trajediye yol açtı. Bugün, Deyr Belah'ın batısındaki Reşid Caddesi'nde sivil bir araca düzenlenen saldırıda, Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler hayatını kaybetti.

Bu sırada, güvenli bir yer arayışıyla hareket eden kardeşler, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı ve bir anda umuda doğru atılan bir adım, İsrail saldırganlığının kurbanı oldu.

Baba Hacı İbrahim Ebu Mehdi'nin Acısı

Baba Hacı İbrahim Ebu Mehdi, yaşadığı tarifsiz acıya rağmen dimdik ayakta durarak 6 oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Evlatlarının cenazelerinin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Bu korkunç kayıptan sonra geriye sadece parçalanmış umutlar kaldı.

Toplumsal Tepki ve Acı Yaşamlar

Yerel kaynaklara göre, saldırıya uğrayan araçtaki gençlerin üzerinde herhangi bir askeri unsur bulunmuyordu. Görgü tanıkları, parçalanmış bir aracı, etrafa saçılmış kişisel eşyaları ve hüzünle dolu çığlıkları kayda geçirdi. Sosyal medyada kullanıcılar, “Bir annenin yüreği bu kadar acıyı nasıl taşır?” ve “Bu bir savaş değil, bir halkın yok edilişi” gibi sözlerle öfke ve üzüntülerini dile getirdi.

Uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, “Ebu Mehdi ailesinin yaşadığı kayıp, Gazze’de her hanenin potansiyel bir hedef haline geldiğinin bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırılarının Sadece Bir Gözlemci Değil, Birkaç Hayat

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlamışken, 1574 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 115 kişinin yaralandığı rapor ediliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana, bu saldırılar sonucunda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 50 bin 944’e, yaralı sayısı ise 116 bin 156’ya ulaşmış durumda.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi bugün bir kez daha...

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi bugün bir kez daha tarifsiz bir acıya sahne oldu. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr Belah'ın batısındaki Reşid Caddesinde sivil bir araç İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırıya hedef olan araçtaki Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler, sabah saatlerinde güvenli bir yer arayışıyla yola çıktıkları sırada İsrail tarafından hayattan koparıldı.

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