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İsrail Saldırısında 1 Lübnan Askere İhtiyaç Kayıp: Ölü Sayısı 41'e Ulaştı

İsrail'in Lübnan’a düzenlediği saldırıda 1 asker daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 41'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:44
İsrail Saldırısında 1 Lübnan Askere İhtiyaç Kayıp: Ölü Sayısı 41'e Ulaştı

İsrail Ordusu Lübnan'daki Ordu Mevziini Vurdu

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürdüğü saldırılar, Lübnan'ın güneyinde bir ordu mevzisini hedef aldı. Saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybederken, 18 asker yaralandı.

Saldırının Detayları

Lübnan ordusunun X hesabından yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Kıleyle-Sur yolu üzerindeki el-Amiriye'de bulunan ordu mevzisini vurdu. İlk belirlemelere göre, yaralı askerler arasında durumu ağır olanların da bulunduğu ifade edildi.

Saldırı sonrasında Lübnan ordusuna ait mevzi ağır hasar gördü. Olayın ardından sağlık ve sivil savunma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti ve yaralılar Sur'daki hastaneye nakledildi.

Ölü Sayısı Arttı

Bu saldırı ile birlikte, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail saldırıları sonucu ölen Lübnan askeri sayısı 41'e ulaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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