İsrail Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'nin Doğusundaki Saldırıda Can Kayıpları Yaşandı

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah mahallesine düzenlediği bombalı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmekte.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail'in saldırısının mahallede büyük bir genişlikte hasara yol açtığını dile getirdi. Saldırının düzenlendiği evin çevresinde ciddi tahribat meydana gelirken, olay sahasındaki panik ve kaos dikkat çekti.

Bu saldırı, bölgedeki gerginliğin ve şiddetin sürdüğüne dair bir başka örnek olarak kaydedildi. Yerel halk, sık sık meydana gelen saldırılardan endişe duyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.