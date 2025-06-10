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İsrail Saldırısında 3 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 sağlık çalışanı öldü, toplam can kaybı 72'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 11:17
İsrail Saldırısında 3 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'yi Vuruyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye çıkarken, bu süre zarfında 3 Filistinli sağlık görevlisinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Görevlileri Bombardımanda Hayatını Kaybetti

AA muhabirinden alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde, ölü ve yaralıları kurtarma misyonunu yerine getiren sağlık çalışanları, İsrail ordusunun bombardımanına hedef oldu. Bu saldırıda, sağlık görevlileri Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar ve Bera Faris Afane yaşamını yitirdi.

Son Durum

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sağlık personeli sayısının yaklaşık 1580'e ulaştığını açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak 2023'te varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 4,649 Filistinli hayatını kaybederken, 14,574 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 54,927'ye, yaralı sayısının ise 126,615'e yükseldiği belirtiliyor. Yetkililer, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde, ölü ve yaralıları kurtarma görevi yapan...

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde, ölü ve yaralıları kurtarma görevi yapan sağlık çalışanlarına yönelik bombardımanında Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar, Bera Faris Afane ve gazeteci Mümin Ebu el-Avf hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yetirenlerin cenazeleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Kliniği'nden alınarak cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde, ölü ve yaralıları kurtarma görevi yapan...

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde, ölü ve yaralıları kurtarma görevi yapan sağlık çalışanlarına yönelik bombardımanında Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar, Bera Faris Afane ve gazeteci Mümin Ebu el-Avf hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yetirenlerin cenazeleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Kliniği'nden alınarak cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı.

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