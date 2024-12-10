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İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de yaptığı hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:37
İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısında Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan bir ev vuruldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Halife" ailesine ait evi hedef alarak, 7 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Saldırıda ayrıca çok sayıda kişi yaralandı.

Bunun yanı sıra, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de İsrail ordusu "Kesbe" ailesine ait altı katlı bir binayı bombaladı. Sağlık ve sivil savunma ekipleri, sınırlı imkanlarla bina enkazında arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 44 bin 786 Filistinli hayatını kaybederken, bu ölülerin 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Yaralı sayısı ise 106 bin 188'e ulaşmış durumda.

Halen enkaz altında çok sayıda ölü olduğu bildirilirken, sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı ve sivil altyapının ciddi şekilde tahrip olduğu belirtiliyor.

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