İsrail Saldırısında Filistinli Ailenin Tek Çocuğu Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısı Sonucu Trajik Bir Kayıp

Filistinli bir çift, uzun süredir bekledikleri tek çocukları Ömer Ebu Şarkıyye'in hayatını kaybetmesiyle büyük bir yas tutuyor. Gazze Şeridi'nde, 18 Mart tarihinden itibaren yeniden başlayan İsrail saldırıları, ateşkese rağmen devam etti.

Oyun Oynarken Hedef Oldu

Ömer, Refah kentindeki çadırlarının yakınında arkadaşlarıyla oyun oynarken İsrail ordusunun düzenlediği saldırının hedefi oldu. Babası Kasım Ebu Şarkıyye, oğlunun cenazesini Gazze-Avrupa Hastanesi'nden aldıktan sonra kucaklayarak cenaze namazı ve kabristanına taşıdı. Cenaze merasimi sırasında, ailenin acısı ve kaybı gözler önüne serildi.

Son Konuşması Unutulmazdı

Kasım Ebu Şarkıyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı anında oğlunun şekerleme istediğini ve onu almak için çadıra gittiğini belirtti. Geri döndüğünde, "Oğlumun cansız bedeniyle karşılaştım" diyerek acı dolu anlarını paylaştı. Ayrıca, yıllar süren tüp bebek tedavisi sonucunda doğan oğulları için büyük bir özlem içinde olduklarını ifade etti.

İsrail Saldırılarında Büyüyen Kaybın Boyutu

İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde başlayan ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamış bulunuyor. Son günlerdeki saldırılar sonucu en az 710 kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 183 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.