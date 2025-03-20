İsrail Saldırısında Filistinli Ailenin Tek Çocuğu Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden tek çocuk Ömer'in trajik hikayesi, ailenin yıllar süren özlemiyle birleşti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:55
İsrail Saldırısında Filistinli Ailenin Tek Çocuğu Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısı Sonucu Trajik Bir Kayıp

Filistinli bir çift, uzun süredir bekledikleri tek çocukları Ömer Ebu Şarkıyye'in hayatını kaybetmesiyle büyük bir yas tutuyor. Gazze Şeridi'nde, 18 Mart tarihinden itibaren yeniden başlayan İsrail saldırıları, ateşkese rağmen devam etti.

Oyun Oynarken Hedef Oldu

Ömer, Refah kentindeki çadırlarının yakınında arkadaşlarıyla oyun oynarken İsrail ordusunun düzenlediği saldırının hedefi oldu. Babası Kasım Ebu Şarkıyye, oğlunun cenazesini Gazze-Avrupa Hastanesi'nden aldıktan sonra kucaklayarak cenaze namazı ve kabristanına taşıdı. Cenaze merasimi sırasında, ailenin acısı ve kaybı gözler önüne serildi.

Son Konuşması Unutulmazdı

Kasım Ebu Şarkıyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı anında oğlunun şekerleme istediğini ve onu almak için çadıra gittiğini belirtti. Geri döndüğünde, "Oğlumun cansız bedeniyle karşılaştım" diyerek acı dolu anlarını paylaştı. Ayrıca, yıllar süren tüp bebek tedavisi sonucunda doğan oğulları için büyük bir özlem içinde olduklarını ifade etti.

İsrail Saldırılarında Büyüyen Kaybın Boyutu

İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde başlayan ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamış bulunuyor. Son günlerdeki saldırılar sonucu en az 710 kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 183 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi
2
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi
3
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor
4
Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer
5
Aydın'da Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonunda 3 Tutuklama
6
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
7
Leavitt Yumurta Fiyatlarını Biden'a Bağladı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!