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İsrail Saldırısında Yüzü Yanan Lübnanlı Kız Çocuğunun Dramı

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında yaralanan 12 yaşındaki Fedek Zehra eş-Şeb, yaşadığı korkunç anları anlattı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:06
İsrail Saldırısında Yüzü Yanan Lübnanlı Kız Çocuğunun Dramı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Fedek Zehra eş-Şeb'in hayatı bir anda değişti.

20 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı El-Babiliyye ilçesinde, savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda, hedef alınan 3 katlı binada şarapnel parçalarıyla yaralanan Zehra, aile üyeleriyle birlikte bulunduğu babaannesinin evinin balkonunda yakalandı. Saldırıda ağır yaralanan küçük kız, Sarafand kasabasındaki Alaaddin Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dalağı alınan ve yüzü ile göğsünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Zehra, hastanedeki tedavisinin ardından, geçmişteki mutlu günlerine dönme hayali kuruyor.

Yaşadığı Korkunç Anları Anlattı

Zehra, yaşadığı dehşeti anlatırken, "Balkonda oturuyorduk. Elimde telefon vardı, silahım ya da roketim yoktu. Birden, kana bulandığımı ve her yerime cam parçalarının saplandığını, kemiklerimin kırıldığını gördüm." sözleriyle durumu özetledi. Ambulansın hemen gelmesiyle hastaneye kaldırılan küçük kız, kullandığı oyuncakların ve oyun günlerinin özlemini dile getirdi.

Evlerini Terk Etmek Zorunda Kaldılar

Zehra'nın babası Hüseyin Şeb, evlerini terk ettikleri sırada yaşadıklarının korkunç olduğunu aktardı. Şeb, "Kimsenin canını tehlikeye atmamak için evden çıkmıyorduk. Birden bir roket geldi ve yaşadığımız bina tamamen yıkıldı." dedi. Saldırıların ardından yaşananlar, sivillerin hedef alındığını ve bu durumun barış arayan ülkeler için düşündürücü olduğunu vurguladı.

Uzun ve Zorlu Bir Tedavi Süreci Bekliyor

Zehra'nın tedavi sürecini üstlenen doktor Ali Halife, küçük kızın vücudunda enfeksiyon oranının yüksek olduğunu ve bu nedenle yüksek dozda antibiyotik kullanması gerektiğini belirtti. Doktor Halife, "Zehra, yüz rekonstrüksiyonu ameliyatı oldu ve saldırının ardından sürecin zorlu geçeceğini ifade etti." diyerek, küçük kızın tedavi sürecinin uzun süreceğini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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