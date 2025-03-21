İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze İlhakı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de toprak ilhakı tehdidinde bulundu ve askerî operasyonları artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:42
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze İlhakı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın anlaşmaları reddetmeye devam etmesi durumunda, Gazze’de daha fazla Filistin toprağının ilhak edileceğini duyurdu. Katz, aynı zamanda ordusuna Gazze’de yeni bölgelerin ele geçirilmesi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerin genişletilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Hamas ve İsrail İlişkileri

Katz, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddettiğini savunarak, bu tavrıyla daha fazla toprak kaybedeceğini ve İsrail'in bu toprakları ilhak edeceğini ifade etti. Ayrıca, “İsrail ordusunun Filistinlileri sürgün ederek kara işgaliyle ele geçirdiği noktalarda kalıcı kontrol sağlayacağını” da sözlerine ekledi.

Şiddetli Saldırılar Devam Ediyor

Zamanla birlikte Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıların süreceğini belirten Katz, “Gazze nüfusunu güneye tahliye etmek ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gönüllü transfer planını uygulamak da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskı araçlarını kullanacağız” dedi.

Ateşkesin İhlali ve Sonuçları

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılara başladı. Başlatılan operasyonlardan bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600’e yakın Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddedip Hamas’a karşı artan askeri güçle hareket edeceğini duyurdu. Hamas da, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” iddia etti.

Tüm bu gelişmeler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşiyor.

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