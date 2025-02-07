İsrail Savunma Bakanı'nın Askeri İstihbarat Direktörü'ne Uyarısı Tartışma Yarattı

İsrail'de Tartışmalı Uyarı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze planı' hakkındaki çekincelerini dile getiren Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'in uyarılmasını istemesiyle gündeme geldi. Bu durum, ülkede çeşitli tartışmalara neden oldu.

Binder'ın Açıklamaları

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Binder konuyla ilgili Katz ile görüştüğünü belirtti. Binder, Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planı hakkında konuşmadığını ve siyasi kademeye bağlı olduğunu savundu.

Politik Tepkiler

Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Katz’ın Binder’i uyarmasına tepki göstererek, “Savunma Bakanı Yisrael Katz, İstihbarat Direktörlüğü'nün başındaki kişinin görevini unutmuştur. İstihbarat camiasını susturma girişimleri bizi başka bir felakete sürükleyecektir,” ifadelerini paylaştı.

Katz'ın Uyarısı Yasal mı?

Eski Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanı Ilan Schiff, Katz’ın bir subayı uyarmasının kanuna aykırı olduğunu belirtti. Schiff, “Askeri İstihbarat Başkanı'nın, kapalı toplantılarda durumlardan kaynaklanan riskler hakkında uyarıda bulunma görevi vardır,” dedi.

Eleştirilerin Odağındaki Binder

Walla internet sitesinin haberine göre, Binder, 7 Ekim 2023'te Genelkurmay Harekat Dairesi'nin başında bulunuyordu. Bu dönemde görevini yerine getirip getirmediği konusunda tartışmalar yaşandı. Binder’in, Askeri İstihbarat Servisi Direktörlüğü görevine atanmasının ardında soruşturmaların bulunduğu kaydedildi.

Yeni Günah Keçisi mi?

İsrail basınında Katz’ın “orduya meydan okuduğu” ve Binder’i “yeni günah keçisi” olarak belirlediği yorumları öne çıkıyor. 6 Mart'ta göreve başlayacak yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Binder hakkında nasıl bir karar alacağı ise belirsizliğini koruyor.

Trump'ın Gazze Planı

Trump, Gazze'nin devralınacağına dair iddialarda bulunarak, “Gazze, artık yerle bir olmuş bir alan. Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gitmeleri daha iyi olacaktır,” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.