İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı İran'a Saldırı Planını Onayladı

İsrail'in İran'a Olası Saldırı Planı Onaylandı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'a karşı gerçekleştirilecek saldırı planını onayladılar. Bu gelişme, İsrail devlet televizyonu KAN'ın bildirdiğine dayanıyor.

Hükümet Kararı Bekleniyor

Haber kaynaklarına göre, saldırının ne zaman gerçekleştirileceğine dair son kararın İsrail hükümeti tarafından verilmesi gerekiyor. Hükümetin onayı alınmadan bir adım atılmayacak.

Saldırının Ertelenmesi İddiası

İsrail ordu radyosuna konuşan bir yetkili, İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızmasının ardından saldırının ertelendiğine dair haberlere yanıt verdi. Yetkili, bu bilgilerin doğru olmadığını belirterek, "İsrail, saldırı için uygun zamanı seçecek" dedi.

İran'ın Saldırısı ve ABD İlişkisi

1 Ekim'de İran tarafından İsrail'e yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirilmişti. Tel Aviv yönetimi ise bu saldırıya karşılık vereceğini açıklamıştı. Ayrıca, Kanal 13 televizyonunda, ABD'nin İsrak'tan İran'a gerçekleştireceği saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddiaları gündeme geldi. Ancak İsrail yönetiminden bu iddialara dair henüz bir yanıt gelmedi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a vereceği yanıtın "gerginliği artırmaması" konusunda uyarıda bulundu.