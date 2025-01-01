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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan Hamas'a Sert Uyarı!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ı Gazze'de ciddi saldırılarla tehdit etti ve esirlerin kurtarılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 22:21
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan Hamas'a Sert Uyarı!

İsrail Savunma Bakanı, Hamas'ı Tehdit Etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'a yönelik ciddi uyarılarda bulunarak, "Gazze'de uzun süreden beri görülmemiş güçlü saldırılarla" vuracaklarını ifade etti. Bu açıklama, Yedioth Ahronoth gazetesine yansıyan bilgilere göre, Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle hedef alınan Netivot kasabasında yaptığı incelemeler sırasında geldi.

Esirlerin Durumu ve Saldırılar

Katz, Gazze'de tutulan İsrailli esirlere dikkat çekerek, "Hamas, İsrail'in uzun vadeli tavizler verme isteğine rağmen kaçırılan İsraillileri yakın zamanda serbest bırakmayacak ve saldırılarına devam ederse, Gazze'de büyük bir karşılık bulacak" dedi. Ayrıca, İsrailli esirlerin salınması ve Hamas'a karşı askeri eylemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Hava Saldırıları ve Kayıplar

Hamas'ın elinde tahmin edilen 101 İsrailli esir bulunduğu ve bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor. Öte yandan, savaşın seyrine dair açıklamalara göre, İsrail ordusu, aralık ayında Gazze Şeridi'ne 1400'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarıyla destekleniyor.

Çatışmalarda Yaşanan Zararlar

İsrail'in 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 45 bin 553 Filistinli yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 17 bin 818'i çocuk ve 12 bin 287'si kadın olan bu kayıplar, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alındığını gösteriyor. Ayrıca, İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, 808 askeri çatışmalarda hayatını kaybetti.

Son olarak, 24 Kasım 2023 tarihinde 4 günlüğüne verilen insani ara süresinin ardından, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı, ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etmektedir.

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