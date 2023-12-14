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İsrail skandala doymuyor: Camiden Yahudi duası okudukları anları paylaştılar

İsrail skandala doymuyor: Camiden Yahudi duası okudukları anları paylaştılar İsrail güçleri 10 aralık tarihinden bugüne hız kesmeden sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Cenin Mülteci Kampı'na yaptıkları saldırılar ile gündemde yer alan İsrail yeni bir skandalla gündemde. Mülteci kampında 12 kişinin öldürülmesi haberinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşım ile tepkileri üzerine çekti. Al Jazeera tarafından doğrulanan habere göre İsrail askerlerinin camiye ayakkabıları ile girdi ve hoparlörden Yahudi duası okuduğu belirtildi.