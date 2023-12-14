İsrail skandala doymuyor: Camiden Yahudi duası okudukları anları paylaştılar
İsrail güçleri 10 aralık tarihinden bugüne hız kesmeden sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Cenin Mülteci Kampı'na yaptıkları saldırılar ile gündemde yer alan İsrail yeni bir skandalla gündemde. Mülteci kampında 12 kişinin öldürülmesi haberinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşım ile tepkileri üzerine çekti. Al Jazeera tarafından doğrulanan habere göre İsrail askerlerinin camiye ayakkabıları ile girdi ve hoparlörden Yahudi duası okuduğu belirtildi.
Camiye giren askerlere ait görüntülerin paylaşılması üzerine İsrailli vekil Ofes Cassif'ten pes dedirten açıklama geldi. "Bölgeden gelen görüntüler çok açık, ordumuz fanatikler tarafından yönetiliyor." ifadelerinin kullanılması ise bu kadar da olmaz dedirtti.
Konuya ilişkin görüntülerde yer alan askerlerin görevden alındığına yönelik anons yapan İsrail ordu radyosuna aşırı sağcı bakandan tepki geldi. Askerlerin görevden alınmasına yönelik tepki veren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Askerlerimize tam destek vermeliyiz, özellikle de savaş zamanında disiplin soruşturması yapmamalıyız" ifadelerine yer verdi.