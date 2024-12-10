İsrail, Suriye'nin El-Beyda ve Lazkiye Limanlarındaki Gemileri Hedef Aldı

İsrail Donanması'nın Suriye'ye Yönelik Füze Saldırısı

İsrail donanmasının, gece yarısı El-Beyda ve Lazkiye limanlarındaki Suriye donanmasına ait gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, gerginliği daha da artırdı. İsrail devlet televizyonu KAN tarafından paylaşılan haberlere göre, bu geniş çaplı operasyon, İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından icra edildi.

Saldırılarda Çok Sayıda Gemi İmha Edildi

Yapılan saldırıların, füze gemileri aracılığıyla gerçekleştirildiği ve çok sayıda Suriye gemisinin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca önceki günlerde Suriye’ye düzenlenen hava saldırılarının da “geniş çaplı” olduğu vurgulandı.

Suriye'deki Hedeflere Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordu radyosu, Suriye genelinde şu ana kadar en az 250 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılar sonucunda Beşşar Esed’in yönetimindeki ordunun kritik askeri üsleri, savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve silah depolarının hedef alındığı ifade edildi.

Golan Tepeleri'nde İsrail'in Askeri Faaliyetleri

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda, işgal altında bulunan Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi işgal etti. Bu bölgeler, 1967 yılından beri İsrail kontrolü altındadır.

Netanyahu, Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı açıklamalarda, işgalin geçici olduğunu savunmuştu. Ayrıca, bu yeni askeri hareketlilikle birlikte, bölgede güvenlik dinamiklerinin önemli ölçüde değişeceği öngörülüyor.