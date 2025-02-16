İsrail ve ABD, İran'ın Nükleer Silahlarını Engellemek İçin Birlikte Hareket Edecek

İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın nükleer tehditlerine karşı birlikte duracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:03
İsrail ve ABD, İran'ın Nükleer Silahlarını Engellemek İçin Birlikte Hareket Edecek

İsrail ve ABD, İran'dan Gelen Tehditlere Karşı Ortak Harekete Geçiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın nükleer silah programını engellemek için ortak hareket edeceklerini duyurdu. Netanyahu, iki ülkenin İran'dan gelen tehdide karşı birlikte durma konusunda anlaştığını belirtti.

Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür

Ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trumpa teşekkür ederek, Hamas ile yürütülen esir takası sürecinde 3 esirin serbest kalmasında sağladığı destek için minnettar olduğunu ifade etti. Netanyahu, Trump'ın liderliğinde İran'a yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İran, Ortadoğu'da İstikrarsızlığın Kaynağı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın bölgede istikrarsızlık yaratan bir unsur olduğunu vurguladı. Rubo, İran sorunlarının çoğunun arkasında bu rejimin bulunduğunu savunarak, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Nükleer silaha sahip bir İran, uluslararası baskılardan muaf tutulabilir." ifadesini kullandı.

Hizbullah ve Güvenlik Endişeleri

Netanyahu, Lübnan ile varılan ateşkese bağlı kalacaklarını ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Bölgenin güvenliğini korumak için her türlü önlemi alacaklarını yineledi.

Uluslararası Kurumlar ve ABD Desteği

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi kuruluşların İsrail'a karşı olumsuz faaliyetler yürüttüğünü ileri sürdü. Rubio ise, ABD'nin İsrail'e destek vereceğini ve Trump'ın Gazze'nin geleceğine dair güçlü bir liderlik sergilediğini ifade etti.

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