İsrail ve İspanya Arasında Yahudi Karşıtlığı Tartışması

İsrail-İspanya İlişkilerinde Yeni Gerginlik

İsrail'in İspanya'yı, "Yahudi karşıtlığı için bir cennet" olarak tanımlaması, iki ülke arasında büyük bir tartışmaya yol açtı.

Olayın Arka Planı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın 5-7 Eylül tarihlerinde düzenlediği "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" başlıklı gösterilere atıfta bulunarak, ülkeyi "İsrail'in yıkımını kışkırtan ve Yahudi karşıtlığını teşvik eden bir merkez" olarak nitelendirdi.

İspanyol Resmi Açıklaması

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, devlet televizyonu RTVE'ye yaptığı açıklamada, "İspanya, ifade özgürlüğüne sahip hoşgörülü bir ülkedir. Nefreti kışkırtan her türlü davranış, özellikle de Yahudi karşıtlığı, kesinlikle reddedilir ve hatta ceza kanununda da cezai yaptırımlar mevcuttur. Eğer Yahudi karşıtlığına dair bir suç işlendiğine inanılıyorsa, savcılıkla iletişime geçilmelidir," dedi. Albares, ayrıca, Yahudi karşıtlığına karşı bir plan oluşturduklarını belirtti.