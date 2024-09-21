İsrail Ve Lübnan Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İsrail Ordusu Lübnan’a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah’a ait olduğu belirttiği hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu gelişmeler, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına yol açtı.

Lübnan'dan Roket Saldırıları

Buna karşılık, Lübnan Hizbullahı, sınır hattındaki İsrail yerleşim yerlerine bir dizi roket saldırısı gerçekleştirerek, bazı bölgelerde yangın çıkmasına neden oldu. Sosyal medya üzerinde yayımlanan görüntülerde, Lübnan’ın Beka Vadisi bölgesinde yoğun patlamalar olduğu görülüyor.

Saldırıların Ayrıntıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Cezzin, Sur, Bint Cibeyl ve Marcaiyun'a bombardıman düzenlediğini bildirdi. Ayrıca, Yukarı Celile bölgesinde de alarm sistemleri devreye girdi.

Hizbullah'ın Yanıtı

Lübnan Hizbullahı, Gazze bölgesindeki Filistin direnişinin yanında yer aldığını belirterek, İsrail’in kuzeyindeki askeri noktalara roket saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Hizbullah, 20 Eylül'de yaşanan hava saldırısında, önde gelen bir askeri liderin de aralarında bulunduğu çok sayıda üyesinin öldüğünü bildirdi.

Uluslararası Toplumun Tepkisi

İsrail'in, özellikle Gazze Şeridi'nde sebep olduğu can kayıpları ve uluslararası mahkemelerde yüzleştiği suçlamalar, bölgesel bir savaş tehdidinin derinleşmesine neden oluyor.

İsrail ve Lübnan arasındaki bu artan gerginlik, bölgedeki barış için yeni bir tehdit oluşturuyor.