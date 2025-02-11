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İsrail Yapımı Casus Yazılımı İle İzlenme Skandalı: STK Kurucusu Suç Duyurusunda Bulundu

İsrailli Paragon Solutions'ın casus yazılımıyla izlenen STK kurucusu Luca Casarini, kimlerin izleme emri verdiğinin araştırılması için suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:46
İsrail Yapımı Casus Yazılımı İle İzlenme Skandalı: STK Kurucusu Suç Duyurusunda Bulundu

İsrail Yapımı Casus Yazılımı İle İzlenme Skandalı

İsrail merkezli Paragon Solutions şirketinin casus yazılımı ile takip edilen "Mediterranea Saving Humans" adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) kurucusu Luca Casarini, kendisini izleme emrinin kimin verdiği konusunda soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulundu.

Suç Duyurusu Palermo'da Yapıldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Casarini'nin avukatlarından oluşan hukuk ekibi, Paragon Solutions'ın "Graphite" casus yazılımı aracılığıyla Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden hedef alındığını belirterek, dün Palermo şehir merkezinde suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu talep edilen açıklamada, "Hangi devlet aygıtının kendi vatandaşlarına karşı casusluk silahlarını kullanacak kadar ileri gittiğinin ortaya çıkarılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, müvekkilimizin siyasi görüşleri ile bu faaliyetin bir bağlantısı olup olmadığını da öğrenmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hukuk Ekibi Sorunları Araştırıyor

Hukuk ekibinde görev alan Avukat Serena Romano, "Ne tür bir faaliyet gerçekleştirildiğini tespit etmek istiyoruz." diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Parlamento'dan Soruşturma Talebi

Ayrıca, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ve 5 Yıldız Hareketi (M5S), Paragon Solutions olayı üzerine Avrupa Parlamentosu (AP) nezdinde bir soruşturma komisyonu kurulması talebiyle AP Başkanı Roberta Metsola'ya mektup gönderdi. Ana muhalefet lideri Elly Schlein de Başbakan Giorgia Meloni'ye konunun parlamentoda ele alınması çağrısında bulundu.

WhatsApp, Casus Yazılım Hakkında Uyarıda Bulundu

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayının sonlarında yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin Paragon Solutions adlı şirketin "Graphite" casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat'ta, İtalya'da 7 kullanıcının bu yazılımın hedefi olduğunu duyurdu ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN) harekete geçirildi.

Başbakanlık, hükümetin İtalya’daki kişileri dinleme iddialarını reddederek, bu yazılımın sadece İtalya değil, aynı zamanda Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya gibi birçok ülkeden de mağdurların olduğunu bildirdi.

The Guardian gazetesi, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Paragon Solutions'ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu.

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