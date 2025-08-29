İsrail Yemen'de Husilerin Üst Düzey Komutanlarını Hedef Aldı

Ordu açıklaması ve saldırı detayları

İsrail ordusu, dün Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında İran destekli Husilerin sözde Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'yi hedef almaya çalıştığını bildirdi.

İsrail ordusundan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu ve operasyonun bu isimleri hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların sonucunun "henüz netleşmediği" vurgulanırken, bombardımanda Atıfi ve Gamari'nin hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun açıklamasına paralel olarak, Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail güçlerinin Husilerin kontrolündeki Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.