İsrail, Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde'ye Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail’den Yemen'e Hava Saldırıları

İsrail, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Husi televizyonu el-Mesire'nin Telegram hesabında yapılan açıklamalara göre, İsrail savaş uçakları, Uluslararası Sana Havalimanı’na bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Husilerden Açıklama

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in altyapıları hedef alarak Yemen halkına karşı suç işlediğini belirtti. Abdusselam, "Filistin halkından milyonları öldüren ve Gazze'de soykırım suçlarını işleyen cani düşmanın doktrini de budur" dedi.

Yemen'deki Bombardıman Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail'in hava saldırıları sırasında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi televizyon konuşması yapmaktaydı. İsrail savaş uçaklarının, Uluslararası Sana Havalimanı'nın yanı sıra ed-Deylemi Hava Üssü'nü de hedef aldığı bildirildi.

ABD'nin Bilgisi Dâhilinde Saldırılar

Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, Yemen'e düzenlenen saldırıların ABD'nin bilgisi dahilinde olduğunu açıkladı. Saldırılarda, Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki ana pist, kontrol kulesi ve uçaklar hedef alındı. Hudeyde kentinde ise Haziz elektrik santrali, Hudeyde Limanı ve petrol rafinerileri vuruldu.

Gelecek Saldırılar Bekleniyor

Resmi olarak saldırıları üstlenmeyen Tel Aviv yönetimine yakın yerel kaynaklar, saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu ifade etti. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını duyurdu. Bu, İsrail'in Yemen'e düzenlediği dördüncü saldırı olarak kayıtlara geçti.

Son Saldırılarda Kaybedilenler

İsrail ordusunun son olarak 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde'ye yönelik hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Bu saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.