İsrail yetkilileri Abbas'a seyahat kısıtlaması önerdi

Güvenlik makamları, bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı misilleme seçeneklerini değerlendiriyor

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Tel Aviv yönetimi İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı alınacak yaptırımları değerlendiriyor.

Güvenlik yetkilileri, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve diğer üst düzey Filistinli yetkililere bazı yaptırımlar getirilmesini önerdi.

Önerilen yaptırımlar arasında, söz konusu üst düzey yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'da serbest seyahat etmesinin kısıtlanması da yer alıyor.

Haberde ayrıca, Tel Aviv yönetiminin bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararları üzerine Batı Şeria'yı ilhak tehdidini gündeme getirdiği kaydedildi.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanacağını ilettiğini aktardı.

Başbakan Netanyahu ise İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı sonrası yaptığı açıklamada, bu adıma ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini belirterek, "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü ilhak tehdidinde bulundu.