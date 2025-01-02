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İsrail Yüksek Mahkemesi, Ben-Gvir'in Polis Soruşturmalarına Müdahale Yetkisini İptal Etti

İsrail Yüksek Mahkemesi, Bakan Itamar Ben-Gvir'in polis soruşturmalarına müdahalesine izin veren yasayı iptal etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:40
İsrail Yüksek Mahkemesi, Ben-Gvir'in Polis Soruşturmalarına Müdahale Yetkisini İptal Etti

Yüksek Mahkeme’den kritik karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis soruşturmalarına müdahale etmesine olanak tanıyan yasayı iptal etti. Bu karar, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in yetkilerini kısıtlama anlamına geliyor.

Hukukih İtiraz ve Sonuçları

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Yurttaş Hakları Derneği (ACRI) tarafından yapılan itiraz üzerine toplanan mahkeme, yalnızca Ben-Gvir’e müdahale yetkisi veren maddeyi iptal etme kararı aldı. Diğer değişiklikler ise iptal edilmedi.

Ben-Gvir'in Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin desteğiyle kabul edilen bu düzenleme, onun polis soruşturmalarının politikalarını belirleme yetkisini artırıyordu.

Çatışma Beklentisi

Yüksek Mahkeme'nin bu kararı, yargı ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir arasındaki gerilimi artırması bekleniyor. Ben-Gvir, mahkemenin kararını eleştirerek, “seçmenlerin iradesini çiğnediğini” savundu.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin ise, “Hangi ülkede kendi kendilerini seçen hakimler, meclisten tek oy farkıyla geçen bir yasayı iptal edebilir?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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