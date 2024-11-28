İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Lübnan'a Saldırı Çıkışı

İsrailli Aşırı Sağcı Bakanın İfadesi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'a yönelik saldırılara devam edilmesi çağrısında bulundu. Ben-Gvir, ateşkesin sağlandığı Lübnan'a yönelik bu talebini, Gazze Şeridi'ne en yakın olan Sderot şehrinde yaptığı konuşmadaki açıklamalarıyla yineledi.

Hizbullah’ın İhlali İddiası

Hizbullah'ın ateşkesi "ihlal ettiğini" öne süren Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslendi ve Lübnan'a karşı askeri eylemlerin sürdürülmesini istedi. Ben-Gvir, ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü Gazze operasyonunun daha da derinleşmesi gerektiğini savundu.

Filistinlilerin Göçü

Ben-Gvir, bölgede yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında buradan gönderilmesi gerektiğini de dile getirdi. Bu açıklamaları, Filistin karşıtı görüşleriyle tanınan Ben-Gvir’in tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ateşkes Oylaması

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 26 Kasım'da Lübnan'da ateşkese ulaşılmasına ilişkin yapılan oylamada, Ben-Gvir "hayır" oyu veren tek bakan olarak dikkat çekmişti. Ancak, kendisine rağmen kabine tasarıyı onayladı ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.