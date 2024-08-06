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İsrailli Bakan'dan Hizbullah Liderine Şiddetli Çağrı

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Hasan Nasrallah’ın öldürülmesini istedi. Bu çağrı, Hizbullah liderinin ölümüne giden olaylarla bağlantılı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:41
İsrailli Bakan'dan Hizbullah Liderine Şiddetli Çağrı

İsrail'de Aşırı Sağcı Bakandan Tartışmalı Açıklama

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısında bulundu. Bu açıklama, Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlenen bir saldırıda öldürülen Hizbullah komutanı Fuad Şükür için düzenlenen anma töreni sırasında geldi.

Bakan Smotrich'ın Sosyal Medyadaki Açıklamaları

Smotrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail, Nasrallah’a sadece cevap vermemeli, onu ortadan kaldırmalıdır.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgedeki gerginliği daha da artırabilecek bir nitelik taşıyor.

Nasrallah'ın Yanıt Planları

Hizbullah lideri Nasrallah, 30 Temmuz'daki İsrail saldırısına yönelik misilleme planlarını herhangi bir grup ile birlikte ya da bağımsız olarak gerçekleştireceklerini belirtmişti. Bu durum, bölgedeki gerilimi tırmandırabilir ve yeni çatışmalara yol açabilir.

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