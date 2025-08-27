İsrailli esir aileleri: Hamas onaylı takas anlaşması Netanyahu tarafından engelleniyor

İsrailli esir aileleri Netanyahu hükümetini takas anlaşmasını engellemekle suçladı

Gazze'de esir tutulan yakınları için mücadele eden aileler, Hamas'ın kabul ettiği takas ve ateşkes önerisinin uygulanmamasını Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "dar siyasi çıkarlarına" bağladı. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan aileler, gecikmenin esirlerin hayatını tehdit ettiğini ve acıları artırdığını belirtti.

Merav Spirisky: "Hükümet halkın acılarını görmezden geliyor"

Merav Spirisky, Gazze'de esir tutulan annesi, babası ve kardeşinin İsrail saldırılarında öldüğünü hatırlatarak şunları söyledi: "Hükümet, dar siyasi çıkarlar uğruna halkın acılarını görmezden geliyor. Takas anlaşması bir buçuk haftadır masada olmasına rağmen İsrail bunu hayata geçirmek için harekete geçmedi."

Spirisky, kardeşinin kaderine ilişkin ayrıntıları şu şekilde anlattı: "Kaçırıldıktan (esir alındıktan) sonra 99 gün hayatta kaldı ve diğer kaçırılanlarla birlikte kaldığı yer, İsrail ordusu tarafından bombalandı. Ölümü önlenebilirdi."

Diğer ailelerin tepkileri

Yakub Bubot, anlaşmanın tamamen Netanyahu'nun iradesine bağlı olduğunu savunarak, "Anlaşma bir aydır var ve hala uygulamaya konulmadı. Hazır bir diplomatik seçenek var olduğu sürece askeri baskı girişimleri etkili olmayacaktır." dedi. Bubot, esirlerin iki yıldır büyük sıkıntı içinde olduğunu ve yetkililerin zamanın önemini göz ardı ettiğini ifade etti.

Kobi Ahal ise seslerinin sadece ebeveynleri değil tüm İsrail halkını temsil ettiğini belirterek, "Hükümet Gazze kentini işgal planına odaklanırken kaçırılanlar (esirler) feda edilemez." dedi. Ahal, anlaşmanın tamamlanmasının askeri değil müzakere gerektirdiğini ve hükümetin uygulamada kararlı olması gerektiğini vurguladı.

Diplomatik hamleler ve Netanyahu'nun kararı

Netanyahu, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisine rağmen 20 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planının hızlandırılması emrini verdiğini açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise, Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in daha önce onayladığıyla örtüştüğünü belirterek, "Cevap verme sırası İsrail'de. Ancak görünen o ki İsrail bir anlaşmaya varmak istemiyor." dedi.

Esir aileleri, çatışmaların sürdürülmesinin esirlerin hayatı pahasına dar siyasi çıkarlara hizmet ettiğini ve hükümetin hızlı, kararlı adımlar atmasını talep ediyor.