DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,33%
ALTIN
4.470,42 0,06%
BITCOIN
4.593.781,36 -0,53%

İsrailli esir aileleri: Hamas onaylı takas anlaşması Netanyahu tarafından engelleniyor

Gazze'deki esir yakınları, Hamas'ın onayladığı takas ve ateşkes anlaşmasının uygulanmamasını Netanyahu hükümetinin siyasi çıkarlarına bağladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:37
İsrailli esir aileleri: Hamas onaylı takas anlaşması Netanyahu tarafından engelleniyor

İsrailli esir aileleri Netanyahu hükümetini takas anlaşmasını engellemekle suçladı

Gazze'de esir tutulan yakınları için mücadele eden aileler, Hamas'ın kabul ettiği takas ve ateşkes önerisinin uygulanmamasını Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "dar siyasi çıkarlarına" bağladı. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan aileler, gecikmenin esirlerin hayatını tehdit ettiğini ve acıları artırdığını belirtti.

Merav Spirisky: "Hükümet halkın acılarını görmezden geliyor"

Merav Spirisky, Gazze'de esir tutulan annesi, babası ve kardeşinin İsrail saldırılarında öldüğünü hatırlatarak şunları söyledi: "Hükümet, dar siyasi çıkarlar uğruna halkın acılarını görmezden geliyor. Takas anlaşması bir buçuk haftadır masada olmasına rağmen İsrail bunu hayata geçirmek için harekete geçmedi."

Spirisky, kardeşinin kaderine ilişkin ayrıntıları şu şekilde anlattı: "Kaçırıldıktan (esir alındıktan) sonra 99 gün hayatta kaldı ve diğer kaçırılanlarla birlikte kaldığı yer, İsrail ordusu tarafından bombalandı. Ölümü önlenebilirdi."

Diğer ailelerin tepkileri

Yakub Bubot, anlaşmanın tamamen Netanyahu'nun iradesine bağlı olduğunu savunarak, "Anlaşma bir aydır var ve hala uygulamaya konulmadı. Hazır bir diplomatik seçenek var olduğu sürece askeri baskı girişimleri etkili olmayacaktır." dedi. Bubot, esirlerin iki yıldır büyük sıkıntı içinde olduğunu ve yetkililerin zamanın önemini göz ardı ettiğini ifade etti.

Kobi Ahal ise seslerinin sadece ebeveynleri değil tüm İsrail halkını temsil ettiğini belirterek, "Hükümet Gazze kentini işgal planına odaklanırken kaçırılanlar (esirler) feda edilemez." dedi. Ahal, anlaşmanın tamamlanmasının askeri değil müzakere gerektirdiğini ve hükümetin uygulamada kararlı olması gerektiğini vurguladı.

Diplomatik hamleler ve Netanyahu'nun kararı

Netanyahu, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisine rağmen 20 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planının hızlandırılması emrini verdiğini açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise, Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in daha önce onayladığıyla örtüştüğünü belirterek, "Cevap verme sırası İsrail'de. Ancak görünen o ki İsrail bir anlaşmaya varmak istemiyor." dedi.

Esir aileleri, çatışmaların sürdürülmesinin esirlerin hayatı pahasına dar siyasi çıkarlara hizmet ettiğini ve hükümetin hızlı, kararlı adımlar atmasını talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi