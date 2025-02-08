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İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'yu Protesto Edecek

Matan'ın annesi Zangauker, Netanyahu'yu esir takasını sabote etmekle suçladı ve halkı protestoya çağırdı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:54
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'yu Protesto Edecek

İsrailli Esir Yakınlarından Netanyahu'ya Protesto Çağrısı

Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından esir tutulan İsrailli Matan'ın annesi Einav Zangauker, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle suçlayarak gösteri düzenlemeye çağırdı.

Tel Aviv'de Yükselen Sesler

Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takasının beşinci turunun ardından, Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde bir araya gelen esir yakınları, basın açıklamaları yaparak durumu protesto etti. Zangauker, yaptığı konuşmada, İsrail halkını hükümeti protesto etmeye davet etti.

Esirlerin Zor Durumu

Zangauker, Gazze'deki esirlerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in başbakanı, Washington'da bir otelde oturup esirlerin çektiği acıları sona erdirecek anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor." dedi. Ayrıca, Netanyahu'nun durumu uzun zamandır bildiğini ifade ederek halkın harekete geçme zamanının geldiğine dikkat çekti.

Harekete Geçme Çağı

Zangauker, "Boş konuşmak yerine harekete geçme zamanı. Derhal üst düzey müzakere heyetini görevden alın. Son günlerdeki ayak oyunlarınızı gördük." diyerek eleştirilerini sürdürdü. Müzakere heyetinin süreçteki gecikmeleri ve yetki eksikliğine dikkat çekti.

Doha'ya Gidiyor Ama Yetkisi Yok

Katar'ın Doha şehrine gitmesi planlanan İsrail müzakere heyetinin Hamas ile ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmeleri için yetkisi olmayacağı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ve iç istihbarat servisi Şin Bet’in eski bir başkan yardımcısının da heyette bulunacağını duyurdu.

Ateşkes Anlaşmasının Geçerliliği

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması,19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. İlk beş turda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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