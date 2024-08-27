İsrailli Komutanın Soykırım Talebi Doktoru Görevden Uzaklaştırdı

İsrail Ordusunda Tartışmalı İfade

İsrail ordusunda önemli bir gelişme yaşandı. İskenderun Tugayı'nda görev yapan kadın subay Adi Angert, bir komutanın Lübnan'da soykırım yapılması yönünde açıklamalarda bulunduğunu iddia etti.

Komutanın Soykırım İsteği

Angert, KAN devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İskenderun Tugayı'na yeni atanan Moshe Besal isimli komutanın, tugaya katılan askerlerine, “Savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak,” şeklinde bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Görevden Alma Süreci

Angert, bu cümleleri sosyal medyada paylaştıktan sonra, durumu ifşa ettiği için görevden alındı. Haberlere göre, Angert'in, komutan Besal hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle ceza aldığı ifade ediliyor.

Olay, İsrail ordusu içinde ciddi bir tartışma başlatmış durumda. Kamuoyunda yankı bulan bu açıklamalar, askeri etik ve insan hakları bağlamında önemli bir tartışma yaratıyor.