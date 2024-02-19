İsrailli oyunculara tepki veren İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını kapatan Meta'dan yanlışlık oldu savunması

İrlanda Basketbol Federasyonu, 17 Şubat'ta kapatılan Instagram hesabının dün saat 17.00'den sonra yeniden açıldığını duyurdu. Federasyon, hesabın kapatılmasının bir hata sonucu olduğunu ve Meta şirketinin bunu kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Meta şirketi, İrlanda Basketbol Federasyonunun Instagram hesabının kapatılmasının bir hata olduğunu ve şu anda tekrar açık olduğunu açıkladı. Meta yetkilisi, İrlanda Basketbol Federasyonu ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Meta yetkilisi, İsrail karşıtı Filistin yanlısı içeriklerin sistematik olarak engellendiği, federasyon hesabının da bu nedenle kapatıldığı iddiaları ve bu konuda bir soruşturma yapılıp yapılmadığı sorularını ise cevapsız bıraktı.

İrlanda ile İsrail kadın milli basketbol takımları arasında 9 Şubat'ta oynanacak maç öncesinde gerginlik yaşandı. İsrail Basketbol Federasyonunun resmi sitesinde, İsrailli oyuncuların İrlandalı oyuncuları antisemitizmle itham ettiği bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, İsrailli oyuncular, "Onların oldukça antisemitik oldukları biliniyor ve bu bir sır değil, belki de bu yüzden zor bir maç olacak. Onların bizi sevmediklerini biliyoruz" dedi.

Bu paylaşıma tepki gösteren İrlanda Basketbol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından, milli oyuncularının maç öncesi seremoniye katılmayacağını duyurdu. İrlandalı oyuncular, milli marşlarını saha dışında söyledi ve rakipleriyle el sıkışmadı. Bu görüntü, sosyal medyada çok paylaşıldı. Maçtan 8 gün sonra, İrlanda Basketbol Federasyonunun Instagram hesabı kapatıldı. Federasyon, İsrail maçıyla ilgili hiçbir paylaşım yapmadıklarını ancak çok sayıda paylaşıma etiketlendiklerini bildirdi.