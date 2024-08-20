İsrailli Profesör Bartov'dan Soykırım Suçlaması

İsrail'in Gazze'deki Eylemleri Soykırım Olarak Değerlendirildi

Brown Üniversitesi’nde Holokost ve soykırım konularında çalışan İsrailli Amerikalı Profesör Omer Bartov, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bartov, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını soykırım olarak nitelendirdi.

Sivillere Yönelik Hedeflemeler

Bartov, İsrail ordusunun hastane, okul, cami ve diğer hukuk dışı hedefleri ayırt etmeden bombardıman ettiğini belirtti. Sivil halkın "güvenli bölgelerde" bile saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Geçmişteki Açıklamalarının Değişimi

Bartov, daha önce İsrail'in saldırılarının savaş suçu oluşturduğunu ancak soykırım düzeyinde olmadığını ifade ettiğini hatırlatarak, son saldırılardan sonra bu değerlendirmesinin değiştiğine dikkat çekti.

İnsani Değerlerin Yok Edilmesi

Gazze’yi 1,5 milyon sivil için yaşanmaz hale getiren zihniyetin insan hayatına dair hiçbir değer taşımadığını vurgulayan Bartov, bu durumun askeri operasyonlar ve hastalıklarla halkın yaşamını imkansız hale getirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

Geçmişten Günümüze Devam Eden Saldırganlık

Bartov, tarihsel olarak Filistinlilere yönelik saldırıların devam ettiğini ve bunun başlangıçtaki eylemlerle uyumlu olduğunu belirtti. Özellikle "Nekbe" döneminde bir milyon Filistinlinin zorla topraklarından çıkarıldığını hatırlattı.

Nazi Düşünce Yapısıyla Benzerlikler

Bartov, İsrailli askerlerin düşünce tarzının Nazi askerlerinin zihniyetiyle benzerlikler taşıdığına vurgu yaptı. Her iki grup, düşmanlarını tehlikeli ve soykırımcı olarak gördüğü için masum sivillerle empati kuramadıklarını ifade etti.

Batı Şeria'da Etnik Temizlik

Bartov, Batı Şeria'da yerleşimcilerin gerçekleştirdiği etnik temizlik eylemlerinin devlet destekli olduğunu vurgulayarak, bu durumu kontrol etmesi gereken İsrail ordusunun da "suç ortağı" olduğunu belirtti. Hükümetin bu politikayı açıkça ifade etmediğini söyleyen Bartov, bu şartların değiştirilmemesi durumunda büyük sorunlar doğabileceğine dikkat çekti.