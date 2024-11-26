İsrailli Siyasiler ve Belediye Başkanları, Hizbullah ile Ateşkese İtiraz Ediyor

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını ele almak üzere bugün toplanması bekleniyor. Ancak bu süreçte, özellikle İsrailli siyasiler ve Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerinin belediye başkanları arasında ateşkese ciddi bir muhalefet söz konusu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Güvenlik Kabinesi'nin akşam saatlerinde bir araya geleceği ve Hizbullah ile ateşkes metninin detaylarını görüşeceği bildiriliyor. Kanal 12 televizyonundaki haberlere göre, ateşkes metninin pazartesi günü netleştirildiği ifade edilirken, kabine toplantısından önce anlaşmanın bozulması için "şiddetli bir şey olması gerektiği" yorumları paylaşıldı.

Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının detaylarına rağmen, İsrailli politikacılar ve kuzeydeki belediye başkanları, anlaşmaya karşı çıkmakta kararlı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud üyesi ve Güvenlik Kabinesi üyesi Avi Dichter, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ateşkesi desteklemek için yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, anlaşmanın BMGK'nin 1701 sayılı kararının benzeri olması durumunda kesinlikle desteklemeyeceğini ifade etti.

İsrail'in kuzeyinde bulunan Metula yerleşim biriminin Belediye Başkanı David Azoulay, Kanal 12'ye verdiği ropörtajda, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını "teslim olma anlaşması" olarak nitelendirdi. Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona yerleşim biriminin Belediye Başkanı Avichai Stern de sosyal medya hesabından, ateşkes anlaşmasının "kuzeyde 7 Ekim saldırısının tekrarını hızlandırdığı" ve böyle bir durumun gerçekleşmemesi gerektiğini savundu. Stern, "Tam zaferden tam teslimiyete nasıl geçtiğimizi anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Netanyahu’ya Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu. Diğer bir muhalif lider olan Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ise anlaşmaya karşı çıkarak, "Lübnan ile yapılan anlaşmanın İsrail açısından korkunç olduğunu" savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.