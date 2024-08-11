İsrailli Subaylardan Gazze'deki Durum Üzerine Çarpıcı Açıklama

İsrailli Subaylardan Endişe Verici Açıklama

Kanal 14'te yayımlanan habere göre, Gazze Şeridi'nde 200 gündür devam eden saldırılara katılan 100 yedek subay, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye bir mektup yazarak zaferin halen uzak olduğunu belirtti.

Zafer Uzak, Durum Ciddi

İsrail ordusunun yüksek rütbeli isimleri, Gazze'deki zaferin yakın olduğu yönündeki açıklamalarını bir kenara bırakan subaylar, "Sahadan gelenler olarak, durumun hala zaferden uzak olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

Direniş Gruplarının Gücü

Yazılan mektupta, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının çeşitli savaş donanımlarına sahip olduğu vurgulandı. İnsansız hava araçları, havan topları ve geniş tünel ağları ile donanmış grupların, savaşa hazır pek çok üyesinin bulunması, subayların endişelerini artırıyor.

Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 310 gündür sürerken, ilerleme kaydedildiği yönündeki devlet yetkililerinin açıklamaları da sorgulandı. 7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılar sonucunda rakamlar korkutucu boyutlara ulaştı; en az 39 bin 790 Filistinli hayatını kaybetti, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Sivil Altyapılar Hedef Alınıyor

Enkaz altında halen binlerce hayat olduğunu belirten raporlar, sivil altyapının da büyük zarar gördüğüne işaret ediyor. Hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması, durumu daha da acı hale getiriyor.