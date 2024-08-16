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İsrailli Yedek Askerin Sde Teiman'da Şahit Olduğu İşkenceyi Anlattı

İsrailli bir yedek asker, Sde Teiman gözaltı merkezindeki işkenceleri ve tutuklular üzerindeki kötü muameleyi ayrıntılarıyla aktardı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 18:40
İsrailli Yedek Askerin Sde Teiman'da Şahit Olduğu İşkenceyi Anlattı

İsrailli Yedek Askerin Tanıklığı

İsrail'in güneyinde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezi, Filistinlilere yönelik işkenceleriyle sıkça gündeme geliyor. İsrailli bir yedek asker, bu merkezde tanık olduğu kötü muameleyi anlattı. İsteği üzerine ismi açıklanmayan 37 yaşındaki asker, Haaretz gazetesine verdiği röportajda, 9 bölümden oluşan gözaltı merkezinde günde 50 ila 100 tutuklunun bulunduğunu belirtti.

Tutukluların Koşulları

Asker, tutukluların aynı mavi kıyafetleri giydiğini, gözlerinin turuncu-sarı bağlarla kapatıldığını ve parmak arası terlik kullandıklarını ifade etti. Gündüzleri uzanmalarına, geceleri oturmalarına izin verilmediğini de vurguladı.

İşkence ve Cezalar

İsrailli yedek asker, tutukluların ayakta durmalarının ve konuşmalarının yasak olduğunu belirterek, talimatlara uymayanların cezalandırıldığını söyledi. "Talimatlara uymayan, fısıldayan ya da gözündeki bağı hareket ettiren herkes cezalandırılıyordu," dedi. Cezalandırma yöntemleri arasında, tutukluların ayağa kalkmaya zorlanması ve onlara dayak atılması yer alıyordu.

Gözaltı Merkezindeki Şiddet

Asker, Sde Teiman'daki en ağır şiddetin tutukluların üst aramalarında yaşandığını ve bunun 'Force 100' adlı birim tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Bu birimin, tutukluları yerle bir ederek darbeden bir gün geçmediğini belirtti. Kimi zaman, sivil personel de şiddete dahil oluyordu.

Sde Teiman Askeri Üssü ve İnsan Hakları İhlalleri

"İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan Sde Teiman, cinsel istismar ve insanlık dışı muameleler açısından birçok rapora konu oldu. İsrail Sivil Haklar Derneği, bu gözaltı merkezinin kötü koşullarını belgeleyerek, alıkonulan Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden yoksun kaldıklarını ve insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını bildirdi. Çoğu, bu insanlık dışı koşullarda hayatını kaybetmiş durumda.

Gözaltı merkezindeki uygulamalar, uluslararası insan hakları ihlalleri bağlamında ciddi sorunlar teşkil etmektedir.

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