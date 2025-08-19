İsrailli yerleşimciler Kuneytra'da toprak gaspı girişiminde bulundu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerden oluşan bir grup genç, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden sınırı aşarak, çatışmasızlık hattındaki Kuneytra ilinde yeni bir yerleşim biriminin temellerini atma girişiminde bulundu.

Olayın ayrıntıları

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, söz konusu grubun Golan Tepeleri'nden geçerek Kuneytra'nın güneyindeki Beyr Acem köyüne ulaştığı görüldü. Görüntülerde, yanlarında getirdikleri ahşap kalıplara beton döktükleri anlar yansıyor; bir karede ise Suriye toprağı üzerinde kurulması planlanan yerleşim biriminin adı olan "Golan'aki Neve" ifadesi yer aldı.

Askeri ve bölgesel bağlam

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Bu gelişme, bölgedeki gerilim ve saha hareketliliğinin yeni bir boyutunu ortaya koyuyor.