İsrailliler Batı Şeria'da 55 Zeytin Ağacını Kesti

Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarına Saldırı

İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 55 zeytin ağacını kestikleri bildirildi. Nablus'a bağlı Lubban Şarkiye Köyü'nde gerçekleşen bu olay, Filistinli çiftçilerin geçim kaynaklarına bir darbe daha indirmektedir.

Olayın Detayları

Lubban Şarkiye Köy Meclisi Üyesi Cihad el-Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah-Nablus yolu üzerindeki zeytin ağaçlarının bir grup İsrailli tarafından kesildiğini belirtti. Kesilen ağaçların, Filistinli "Uveys" ve "Agbar" ailelerine ait olduğu bilgisi verildi. Faysal, söz konusu grubun, Lubban Şarkiye Köyü'ndeki toprakların gasbedilmesi sonrası kurulan yerleşim biriminden geldiğini de ifade etti.

Son Durum ve İstatistikler

Filistin resmi verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı 16 bin 633 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucunda, 21 bin 280 zeytin ağacı toplamda söküldü, kesildi veya büyük zarar gördü.

Uluslararası Hukuk ve İşgal Durumu

Bu olaylar ışığında, Batı Şeria'da 450 bin, Doğu Kudüs'te yaklaşık 230 bin İsrailli'nin yaşadığı kaydedilmiştir. Uluslararası hukuka göre, bu gasplar yasa dışı sayılmaktadır. Her geçen gün, bu topraklarda yaşanan saldırılar, işgal altındaki Filistinlilerin yaşamını daha da zor hale getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.