İsrailliler Sokaklarda: Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Talebi

İsrail'de esir yakınları tarafından başlatılan kitlesel protestolar, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden Gazze'de derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalamasını talep ediyor. Bugün düzenlenen 'ulusal mücadele günü' eylemleri kapsamında yüzlerce ve binlerce gösterici ülke genelinde alanlara, ana arterlere ve otoyollara akın etti.

Yollar kapatıldı, bazı noktalarda ateş yakıldı

Protestocular Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon otoyolu ile Kudüs'e giden 1 numaralı otoyolu sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapattı. Ülkeyi Akdeniz sahili boyunca kuzeyden güneye kateden 4 numaralı otoyol üzerinde de uzun süre devam eden eylemler trafik akışını engelledi. Bazı göstericilerin yollarda ateş yaktığı görüldü; ancak İsrail polisi sabah erken saatlerde başlayan eylemlerin ardından tüm yolların trafiğe açıldığını duyurdu.

Gösterilerin gece saatlerine kadar sürmesi ve katılımcıların trafiği kapatma eylemlerine devam etmesi bekleniyor. Gazze Şeridi'ndeki esirlerin ailelerinin çağrısıyla akşam saatlerinde Tel Aviv'de kitlesel bir eylem planlanıyor.

Bakanların evleri önünde çağrılar

Göstericiler, hükümete baskı yapmak amacıyla bazı bakanların evlerinin önünde eylem düzenliyor. Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Nes Ziona'daki evinin önünde toplanan onlarca kişi, İsrailli esirlerin isimlerini haykırdı. Başkent Tel Aviv'in kuzeyindeki Hod Haşaron'da Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in evinin önünde pankartlar açılarak ateşkes çağrıları yapıldı. Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ekonomi Bakanı Nir Barkat'ın Batı Kudüs'teki evleri önünde de protestolar sürüyor.

Muhalefet ve sivil kesim desteği

Muhalefet milletvekilleri ve siyasi parti liderleri de protestolara destek verdi. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, ülkenin güneyindeki bir otoyolda düzenlenen yol kapatma eylemine katıldı. İşçi Partisi Milletvekili Gilad Kariv ise Tel Aviv'deki 'Rehineler Meydanı'na gelerek göstericilerle buluştu. Kariv, daha önceki ateşkes ve esir takası anlaşmalarının kamuoyu baskısıyla sağlandığını belirtti ve 'bir milyon İsraillinin sokağa çıkması gerektiğini' söyledi.

Esir ailelerinin çağrısı ve hükümete eleştiriler

Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda toplanan esir aileleri adına konuşan Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, 'Netanyahu'nun kamuoyu baskısından korktuğunu' söyledi ve 'Harika bir milletimiz var ancak hükümetimiz yok.' dedi. Esir aileleri, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak hükümetin esirlerin serbest kalmasını sağlayacak anlaşmayı imzalamaktan 'kasıtlı' olarak kaçındığını savundu.

Aileler ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 'savaşın 2-3 haftaya biteceği' ifadesine atıfta bulunarak bunu bir tarih vaadi olarak kabul ettiklerini ve hükümete baskı için gün boyu ülke çapında kitlesel protestoların süreceğini duyurdu.

Gün boyu sürecek eylemlere muhalefetin desteğinin yanı sıra sağlıkçılar, barolar, yüksek teknoloji sektörü, üniversiteler ve bazı holding çalışanlarının katılımı da bekleniyor.