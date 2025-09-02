İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi Yönetimini Geçici Olarak Değiştirdi

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi: CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi Yönetiminde Geçici Değişiklik

Mahkeme, kongrede seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına ve geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Alınan karar, ilgili organların işlemlerini etkileyen bir düzenleme niteliği taşıyor. Kararın uygulanmasına ilişkin hukuki süreç mahkeme kararında yer alıyor.

Konuyla ilgili parti yetkililerinden veya mahkemeden yapılmış ayrıntılı bir açıklama henüz paylaşılmadı.