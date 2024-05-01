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İstanbul’a 1 Mayıs kısıtlaması: Taksim abluka altında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, İstanbul’da Taksim çevresi ve Saraçhane Meydanı’ndan geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim’e çıkan tüm yollar kapatıldı.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 09:36
İstanbul’a 1 Mayıs kısıtlaması: Taksim abluka altında

1 Mayıs nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı çevresinde geniş ve yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Taksim Meydanı ve Meydan’da bulunan Cumhuriyet anıtı, demir bariyerlerle kapatılmış durumda. Ayrıca Taksim’e çıkan büyün cadde ve sokaklar, ekipler tarafından kapatıldı. İstiklal Caddesi’ne çıkan sokak ve caddelere ise polis bariyerleri örüldü.

İstanbul’a 1 Mayıs kısıtlaması: Taksim abluka altında

Kapatılan cadde ve yollarda polis nöbet tutuyor. İstiklal Caddesi’ne çıkışlarda yalnızca esnaf ve turistlere izin veriliyor.

Saraçhane’de son durum

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar, STK’lar ve bazı siyasi partiler, Taksim’e çağrı yapmıştı. Taksim’in kapatılması sonrasında, Taksim’e yürümek için Saraçhane’de toplanma kararı alındı.

1 Mayıs’ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendika, bazı siyasi parti temsilcileri ve işçi gurupları Saraçhane’de toplanmaya başladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, erken saatlerden beri Saraçhane Meydanı’nda bulunuyor.

İstanbul’a 1 Mayıs kısıtlaması: Taksim abluka altında

Polis, Saraçhane’de de sıkı güvenlik önlemleri almış durumda. Saraçhane’ye yapılan girişlerde ekipler, gelenleri üst aramasından geçiriyor. Öte yandan burada da Taksim’e çıkan yollar ve caddeler, TOMA ve bariyerlerle kapatılmış durumda.

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