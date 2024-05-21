İş arayanlara müjde! En az ilkokul mezunu kadrolu personel alımı başlatıldı

Kadrolu Devlet İşçisi Alımı İçin Yeni Başvuru Süreci Başladı!

Kadrolu Devlet İşçisi alımı için heyecan verici bir gelişme: Başvuru ekranı sonunda açıldı! İlköğretim mezunu adaylar için büyük bir fırsat: Kaynakçı ve Kanal Izgara İşçisi pozisyonları için başvurular başladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz!

Kadrolu Devlet İşçisi Alımı için gerekli belgeler konusunda adaylar rahat olabilir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra noter kurasına katılabilmek için herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmayacak. Ancak işe başlamadan önce gerekli belgeler talep edilecektir.

Başvuru tarihleri hızla yaklaşıyor! İki farklı belediye bünyesinde istihdam edilecek kadrolu işçi alımı için son başvuru tarihi 20 Mayıs. Bu tarihi kaçırmayın!

Başvuru şartlarına gelince: Tokat'ın Almus İlçesi'nde bulunan Ataköy Belde Belediyesi için Kaynakçı İşçi Alımı için başvuru yapacak adayların ilköğretim mezunu olmaları yeterli. Reşadiye İlçesi'ndeki Demircili Belde Belediyesi için ise Kanal ve Izgara İşçisi alımı yapılacak. İlköğretim mezunu olanlar başvurabilir. 18 yaşını doldurmuş herkes bu fırsattan yararlanabilir.

Başvuru işlemleri oldukça kolay! Adaylar, başvurdukları işe uygun şartları sağladıklarını teyit ettikten sonra İŞKUR'un 170 numaralı telefon hattını arayabilir, internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir veya en yakın İŞKUR Hizmet Noktası'na giderek başvurularını tamamlayabilirler. Bu fırsatı kaçırmayın, yeni bir iş için adım atmak için zaman kaybetmeyin!