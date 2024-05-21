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Ziraat hesabında bunu yapanlar yaşadı! Müşterilerine 1.000 TL ödeme yapıyor

Ziraat Bankası müşterilerine güzel haber! 1000 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:04
Ziraat hesabında bunu yapanlar yaşadı! Müşterilerine 1.000 TL ödeme yapıyor

Ziraat Bankası bütün müşterilerinin hesabına 1000 TL para iadesi yatırıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 1000 TL ÖDEME

Ziraat Bankası yaptığı kampanyalarla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre Vestel markasından yapılan 10 bin TL ve üstü alışverişlere 500, ikinci alışverişlere 500 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanyadan faydalanmak için alışverişler öncesinde kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor.

ziraat bankası 1000 tl ödeme

 Kampanya katılımları bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden ya da kısa mesaj yöntemiyle yapılabiliyor. Kısa mesaj yöntemiyle katılım sağlamak için 4757 numarasına VESTEL yazıp gönderebilirsiniz. Kampanyadan faydalanmak için Vestel bayilerinden Bankkart POS cihazları üzerinden alışveriş yapılması gerekiyor. Müşterinin kazandığı Bankkart Liralar anında hesaplara aktarılacak. Kullanılmayan Bankkart Liralar Mayıs ayı sonunda iade alınacak. 

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