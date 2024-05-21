Kendi işini kurana 500.000 TL hibe! Tek kuruş geri ödemesi yok

İŞKUR'un açıkladığı destek paketi, girişimcilere gerekli sermayeyi sağlayarak, iş kurarken karşılaştıkları finansal engelleri aşmalarına yardımcı olacak. Bu pakette sağlanan mali destek, girişimcilerin iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine ve sürdürülebilir işler kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Küçük ve orta ölçekli olan işletmelerin (KOBİ) kurulmasına yönelik bu destek, girişimcilerin iş dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara kolaylıkla erişmelerine olanak sağlıyor.

İŞKUR hibelerinden yararlanmak için belirtilen başvuru koşullarına uymanız gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen girişimcilerin İŞKUR'a kayıtlı olması, belirli sağlık raporlarının olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca Girişimcilik Eğitim Programında sertifika da aranan şartlardan biridir.

İŞKUR girişimcilere 500 bin TL'ye kadar destek sağlıyor!

İŞKUR, iş kurmak isteyen herkese 500.000 TL'ye kadar hibe veriyor. Bu desteğin amacı, yeni şirket kuran girişimcilerin başlangıç ​​maliyetlerini önemli ölçüde azaltmalarını sağlamaktır. Bu destekten engelliler, eski hükümlüler ve koruma altındaki işyeri kuruluşları faydalanabilmektedir. İŞKUR bu fonları işverenlerden toplanan idari para cezalarıyla finanse etmektedir.





2024-2 dönem başvuruları başladı

2024-2022 yılları arasındaki başvurular 16 Nisan'dan itibaren e-devlet üzerinden kabul edilecek. Başvuru süreci 7 Haziran 2024'e kadar devam edecek. Bu dönemde engelli girişimcilere 400 bin TL'ye, eski hükümlülere 300 bin TL'ye ve korumalı istihdama 500 bin TL'ye kadar sübvansiyon desteği sağlanacak. İş kurmak isteyen girişimcilerin bu fırsattan faydalanabilmesi için gerekli şartları yerine getirmesi önemlidir.

İŞKUR Hibe Başvuru Şartları

İŞKUR bursundan yararlanmak için belirtilen başvuru koşullarını yerine getirmeniz gerekmektedir. Başvuru yapan girişimcilerin İŞKUR'a kayıtlı olması, özel sağlık raporunun olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca Girişimcilik Eğitim Programında sertifika da aranan şartlardan biridir.





İŞKUR'dan eski mahkumlara özel destek

Eski mahkumlar için başvuru süreci biraz farklıdır. Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılan başvurular İŞKUR tarafından değerlendirilmektedir. Eski mahkumlar için başvuru koşulları diğer girişimcilerinkiyle benzerdir ancak bu grup için de belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir.





İŞKUR, Türkiye'nin dört bir yanında iş arayanlara ve girişimcilere hayallerini gerçekleştirmeleri için geniş kapılar açıyor. Bu hibeler, iş kurmak isteyenlere mükemmel bir fırsat sağlamak ve başlangıç ​​sürecinin mali yükünü azaltmak için tasarlanmıştır. İlgilenen girişimciler daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.