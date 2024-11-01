İstanbul Adliyesi'nde Yeni Acil Sağlık İstasyonu Hizmete Girdi

Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı
İstanbul Adliyesi yerleşkesinde yer alan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, faaliyete geçti. Bu yeni acil yardım istasyonunun inşası, adliyenin D Blok girişinin yakınında gerçekleştirildi.
Açılış Törenine Katılım
İstasyonun açılış törenine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcı vekilleri ve adliye çalışanları katıldı. Törende, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapıldı.
İstasyonun İşlevi
Açılışın ardından Başsavcı Gürlek, acil sağlık istasyonunun işleyişi hakkında istasyonda görevli personelden bilgi aldı. İstasyonun, İstanbul Adliyesi'nden ve şehrin diğer bölgelerinden yapılacak acil çağrılara hizmet vereceği belirtildi.
İstanbul Adliyesi yerleşkesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi. Adliyenin D Blok girişinin bulunduğu alanda inşa edilen acil yardım istasyonunun açılışına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.
İstanbul Adliyesi yerleşkesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi. Adliyenin D Blok girişinin bulunduğu alanda inşa edilen acil yardım istasyonunun açılışına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.