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İstanbul Anaokullarında Yaz Eğitimleri Başladı

İstanbul'daki anaokullarında yaz eğitimleri başladı. Çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı yakalıyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 13:00
İstanbul Anaokullarında Yaz Eğitimleri Başladı

İstanbul Anaokullarında Yaz Eğitim Programları Devam Ediyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'daki anaokullarında resmen başladı. Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi Anaokulu, bu yaz döneminde 75 öğrenciye yönelik programlar yürütüyor.

Eğlenceli ve Eğitici Bir Program

İstanbul Finans Merkezi Anaokulu Müdürü Esen Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okuldan sıkılmaması için çeşitli aktiviteler içeren bir program uyguladıklarını belirtti. Kurt, okullarının kapasitesinin 300 kişilik olduğunu vurgulayarak, “Yaz programında sanat, spor ve oyun gibi etkinliklere yer veriyoruz. Amacımız çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemek.” dedi.

Kurt, yaz okulunda 3 yaşından 5 yaşına kadar üç farklı grupta eğitim verdiklerini ve sabah 08.30'da başlayan eğitimlerin akşam 16.30'da sona erdiğini ifade etti.

Sosyal Becerileri Geliştiriyorlar

Anaokulu öğretmeni Mevlüde Çelik, yaz döneminin çocukların sosyalleşmesi için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Çelik, “Programlarımızda fen etkinlikleri, atölye çalışmaları, sanat çalışmaları ve geleneksel çocuk oyunları yer alıyor. Çocukların paylaşma ve işbirliği yaparak hareket etmeyi öğrenmeleri bizim için çok kıymetli.” dedi.

Ayrıca, yaz döneminde çalışan anne ve babaların çocuklarını ekrandan uzak tutarak vaktini daha verimli ve keyifli geçirmesi için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi çocuklara yönelik 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi çocuklara yönelik 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi eğitimleri İstanbul'da başladı. Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi Anaokulu Müdürü Esen Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz okulunda 75 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi çocuklara yönelik 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi çocuklara yönelik 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi eğitimleri İstanbul'da başladı. Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi Anaokulu Müdürü Esen Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz okulunda 75 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

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