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İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Kentsel dönüşüm projeleri için devlet, 40.000 TL'ye kadar destek sunuyor. Başvuru detaylarını ve ödeme takvimini öğrenin.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:47
İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de yaşayanlar dikkat! Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm destekleri ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen destek ödemeleri, evini kentsel dönüşüme sokan hak sahiplerine sunulmakta. 2025 yılı itibarıyla kira desteği programları rekor zamlarla güncellendi.

Evini ya da işyerini dönüşüme veren vatandaşlar, “Kira yardımı ne zaman hesaplara geçecek?” sorusunun yanıtını ararken, ödemelerin her ayın 15'inde Ziraat Bankası hesaplarına yatırıldığını öğrenmiş oldular. Eğer ödeme günü hafta sonu veya resmi tatil gününe denk gelirse, ödemeler ilk iş gününde hesaplara aktarılmakta. Bu nedenle hak sahiplerinin, ay ortasında hesaplarını kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Kentsel Dönüşüm Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

Kentsel dönüşüm kira desteği, yalnızca mülk sahiplerine yönelik bir yardım değil; riske maruz olan birçok kitleyi kapsayan bir program. İşte destekten yararlanabilecek gruplar:

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

  • Konut Sahipleri (Malikler): Riskli yapıda yaşayan ev sahipleri.
  • Kiracılar: Anlaşma ile tahliye edilen kiracılar, tek seferde iki aylık kira bedeli kadar destek alabilirler. Bu tutar illere göre değişiklik göstermektedir.
  • Sınırlı Ayni Hak Sahipleri: İntifa hakkı gibi sınırlı hak sahibi olanlar, riskli yapıda ikamet etmeleri koşuluyla destekten yararlanabiliyorlar.

İl İl Kira Yardımı Tutarları 2025

2025 yılı itibarıyla kira yardım tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

  • İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da maliklere yönelik destek 8.000 TL olarak belirlenmiştir.
  • Bu şehirlerdeki kiracılara 16.000 TL, sınırlı ayni hak sahiplerine ise 40.000 TL ulaşmaktadır.
  • İkinci kategori illerde (Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri, Mersin, Şanlıurfa gibi) ev sahiplerine 5.500 TL, kiracılara 11.000 TL, sınırlı ayni hak sahiplerine 27.500 TL destek sağlanmaktadır.
  • Üçüncü kategori illerde (diğer tüm iller) ise maliklere 4.500 TL, kiracılara 9.000 TL, sınırlı ayni hak sahiplerine 22.500 TL destek verilmektedir.

Devletin sunduğu bu önemli destekten faydalanmak isteyenler, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilir. E-devlet hesabında “Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu” araması yaparak gereken adımları izleyebilirler.

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