Bist 100
9.008,85 0%
DOLAR
31,53 0,52%
EURO
34,23 0,52%
ALTIN
2.100,71 0,49%

İstanbul Atık Tesislerinde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Ataşehir'de bulunan bir dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. İşte ayrıntılar:

Yayın Tarihi: 04.03.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:09
İstanbul Atık Tesislerinde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

İSTANBUL ATAKÖY'DE AKARYAKIT TANKERİNDE YANGIN: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Ataşehir'de bulunan bir dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangında ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATEŞE DURAN AKARYAKIT TANKERİNDE FACİA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde gerçekleşen olayda, akaryakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

İLGİLİ HABERLER

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 3.8 şiddetinde korkutan deprem!
2
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl
3
Jeoloji Uzmanı Tüysüz’den Deprem Uyarısı: 24 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında!
4
İstanbul Atık Tesislerinde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
5
İstanbul için son seçim anketi az önce geldi: Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a kadar düştü!
6
Şubat ayında fiyat artışında rekor kıran ürünlerin listesi yayımlandı
7
Ekrem İmamoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi

Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

15 Mart'ta gerçekleşecek ihalede üç farklı taşınmaz satışa çıkıyor! 382 TL' si olan 364,46 m²’lik bahçesine kurulacak

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

TBMM'ye girdi: Emekliye yüzde 40 indirimli fatura geliyor! Elektrik, doğalgaz, su bedavadan biraz pahalı olacak