İstanbul Atık Tesislerinde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

İSTANBUL ATAKÖY'DE AKARYAKIT TANKERİNDE YANGIN: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Ataşehir'de bulunan bir dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangında ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATEŞE DURAN AKARYAKIT TANKERİNDE FACİA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde gerçekleşen olayda, akaryakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.