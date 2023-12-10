İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı, Ama Yeterli Değil! Tasarruf Hep Devam Etmeli

İstanbul barajları, İstanbul’un içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan yapay göllerdir. İstanbul’un 10 adet barajı vardır: Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos ve Istrancalar. Bu barajların toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküptür. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, barajlarda depolanan su miktarının barajların toplam kapasitesine oranıdır. Bu oran, İstanbul’un su güvenliği açısından önemli bir göstergedir. Barajların doluluk oranları ve genel bir bilgilendirme yapan Hava Forum sitesi 'Tasarruf' konusuna dikkat çekti.

Hava durumu paylaşım hesabı @havaforum’un paylaşım platformu X’te yaptığı bir paylaşımdır. Bu paylaşım, İstanbul’un su kaynakları ve su tasarrufu konusunda önemli bilgiler içermektedir. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %38.95’e çıktı. Günlük su kullanımı yine 3 milyon tona yakın! Şu an İstanbul’a verilen suyun %10’u barajlardan, %90’ı Melen’den çekiliyor. Yani barajların kendisini toparlaması için barajdan su çok az çekiliyor. Tasarruf hep devam etmeli…





İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Nedir?

İstanbul barajları, İstanbul’un içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan yapay göllerdir. İstanbul’un 10 adet barajı vardır: Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos ve Istrancalar. Bu barajların toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküptür.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, barajlarda depolanan su miktarının barajların toplam kapasitesine oranıdır. Bu oran, İstanbul’un su güvenliği açısından önemli bir göstergedir. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak yayınlanmaktadır.

İSKİ’nin verilerine göre, 8 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %38.95’tir. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre %14.5 daha yüksektir. Bu artışın sebebi, son aylarda İstanbul’da yağışların artmasıdır. Ancak bu oran, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir. İstanbul’un günlük su kullanımı yaklaşık 3 milyon ton civarındadır. Bu da, barajlardaki suyun yaklaşık 3 ay içinde tükenebileceği anlamına gelmektedir.

İstanbul’un Su Kaynakları Nelerdir?

İstanbul’un su kaynakları, barajlar dışında da farklı alternatiflerden oluşmaktadır. Bunlardan en önemlisi, Melen Çayı Projesi’dir. Melen Çayı Projesi, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Melen Çayı’ndan İstanbul’a su taşıyan bir projedir. Bu proje, 2014 yılında tamamlanmış ve İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık %30’unu karşılamaya başlamıştır. Projenin ikinci aşaması ise 2023 yılında tamamlanmış ve İstanbul’a verilen su miktarı %90’a çıkarılmıştır. Bu sayede, İstanbul’un su güvenliği artmıştır.

İstanbul’un su kaynakları arasında, yeraltı suları, su kuyuları, su havzaları ve su arıtma tesisleri de bulunmaktadır. Ancak bu kaynaklar, İstanbul’un su ihtiyacının çok küçük bir kısmını karşılayabilmektedir. Bu nedenle, İstanbul’un su kaynaklarının en önemli bileşeni, barajlardır.

İstanbul’da Su Tasarrufu Nasıl Yapılmalıdır?

İstanbul’da su tasarrufu, hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluktur. İstanbul’un su kaynakları, nüfusun artması, iklim değişikliği, kirlilik, kaçak kullanım ve israf gibi nedenlerle tehdit altındadır. Bu nedenle, İstanbul’da su tasarrufu yapmak, hem çevre hem de ekonomi açısından önemlidir.

İstanbul’da su tasarrufu yapmanın bazı yolları şunlardır:

Musluklarda, duş başlıklarında ve sifonlarda su tasarrufu sağlayan cihazlar kullanmak.

Bulaşık ve çamaşır makinesini tam dolmadan çalıştırmamak.

Diş fırçalarken, tıraş olurken veya sabunlanırken musluğu kapatmak.

Bahçe sulamak için yağmur suyu toplamak veya damla sulama sistemi kullanmak.

Su kaçaklarını ve sızıntılarını hemen tespit etmek ve tamir ettirmek.

Su israfına yol açan alışkanlıklardan vazgeçmek.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul’un su kaynakları ve su tasarrufu konusunda önemli bir göstergedir. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, son aylarda yağışların artmasıyla yükselmiş olsa da, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir. İstanbul’un su kaynakları, barajlar dışında Melen Çayı Projesi, yeraltı suları, su kuyuları, su havzaları ve su arıtma tesisleri gibi alternatiflerden oluşmaktadır. Ancak bu kaynaklar da sınırlıdır. Bu nedenle, İstanbul’da su tasarrufu yapmak, hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluktur. İstanbul’da su tasarrufu yapmak, hem çevre hem de ekonomi açısından faydalıdır.

