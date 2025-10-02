İstanbul Başsavcılığı, Menajer Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.

Mahkeme ara kararı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada yer alan raporlarda anevrizmaya yönelik tespitler, Adli Tıp Kurumu raporundaki sonuç kısmındaki belirlemeler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, sanığın tahliyesini 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartlarına bağladı.

Başsavcılığın itirazı

Bu karara karşılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, Barım'ın 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan yargılandığı davada tahliyenin kaldırılmasını talep ediyor.

İddianameden öne çıkanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Gezi Parkı sürecinin planlanması ve organize edilmesinde sorumlu olduğu değerlendirilen sanıklar anımsatılıyor. İddianamede HTS kayıtlarına dayanılarak, Barım'ın Gezi Parkı ana davasının ana aktörlerinden Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile Gezi sürecinde irtibatlı olduğu belirtiliyor.

İddianamede, HTS incelemelerine göre sanık Ayşe Barım'ın Memet Ali Alabora ile 30 Mayıs 2013'te ilk irtibatı kurduğu, son irtibatının da 19 Haziran 2013 olduğu ve Gezi Parkı olayları süreci dışında Alabora ile irtibat kurmadığı tespitlerine yer veriliyor.

Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi'ne bağlı sanatçılarla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden Gezi kalkışmasının başından itibaren X platformunda 'occupyturkey' ve 'DirenGeziParkı' etiketlerini sistemli olarak paylaştığı iddianamede yer alıyor.

Sanatçılar camiası adına aktif rol

İddianamede, Gezi eylemlerinin aktif başlangıç günü kabul edilen 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren alınan HTS kayıtlarına göre, Barım'ın şirketine bağlı sanatçıları sık sık arayarak Gezi Parkı'na sistemli şekilde topladığı, böylece bir plan ve organizasyon dahilinde yürütülen hareketin başlamasına sanatçılar camiası adına aktif rol üstlenerek katkı sağladığı yönünde değerlendirmeler yer alıyor.

İddianamede ayrıca Barım'ın ve bağlı hesapların eylemin ilk gününden itibaren seçilen slogan ve imgeleri meydanlarda ve sosyal medyada paylaşarak kitlesel yayılım sağlamak amacıyla organize hareket ettikleri vurgulanıyor.

Savcılık, Barım'ın önceye ilişkin herhangi bir irtibatı olmamasına karşın ilk kez Alabora ile Gezi Parkı döneminde 3, Kavala ile 39, Mater ile 14 kez görüşme gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Tutuklu sanık Barım hakkında, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.