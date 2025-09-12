İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Kayyum Heyeti Atandı: Eğitim Sürecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum heyeti atandı; heyet eğitim-öğretimin aksamadan süreceğini ve personel haklarında değişiklik olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 18:58
Kayyum açıklaması: Eğitim ve personel hakları korunacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı heyetin, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atandığı belirtildi.

Heyetin, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırılması üzerine bugün itibarıyla göreve başladıkları ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

