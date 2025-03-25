İstanbul Boğaz Komutanlığı, Karadeniz Güvenliğinde Anahtar Rol Üstleniyor

İstanbul Boğaz Komutanlığı, Karadeniz'de hassas mayın gözcülüğü ile önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, komutanlığın yürüttüğü faaliyetler hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerini koruma görevinde önemli bir işlev üstlendiğini vurguladı.

Kritik görevlerini üstlenen İstanbul Boğaz Komutanlığı, bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ileri teknoloji görüntüleme cihazları ile donatılmış gemi ve helikopterlerle 7 gün 24 saat gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetler, Karadeniz ve İstanbul Boğazı'ndaki güvenlik risklerini minimize etmek açısından büyük bir önem taşıyor.

Kuruluş, Boğaz'da 11 farklı mevkide 16 bağlı birlikle faaliyet gösterirken, temel görevleri arasında İstanbul Boğazı ve yaklaşma sularında deniz hak ve menfaatlerini korumak, Montrö Sözleşmesi hükümlerini uygulamak ve doğal afetlerde insani yardım operasyonları yürütmek bulunmaktadır. Tuğamiral Akarı, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sürüklenen mayınların oluşturduğu tehditlere karşı hassas mayın gözcülüğünün de devam ettiğini belirtti.

Akarı, İstanbul Boğaz Komutanlığı'nın her zaman savaşa hazır olma görevini üstlendiğini ve Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik hassasiyetin arttığını söyledi. Karadeniz'deki mayın temizleme operasyonlarına füze takımları ile 24 bin saatten fazla sefer gerçekleştirdiklerini dile getiren Akarı, tüm bu operasyonlarda mayınların zararsız hale getirilmesi için SAS görev timlerinin aktif rol aldığını ifade etti.

Türkiye’nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile birlikte oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu faaliyetleri de sürüyor. MBS komutanlığı 15 Ocak 2025 tarihli komite toplantısıyla Bulgaristan'a devredilirken, komutanlık bu süreçte 3 ayrı aktivasyon periyodunda Batı Karadeniz'de çeşitli tatbikatlar ve eğitimler düzenlemiştir.

İstanbul Boğaz Komutanlığı aynı zamanda yangın ve deprem gibi doğal afetlere karşı da hazırlıklı olmak amacıyla bünyesinde özel birimler bulundurmaktadır. Komutanlık, afet durumlarında lojistik destek sağlamakla birlikte, KBRN tehditlerine karşı güvenli alanlar oluşturma amacıyla özel çadırlar kurabilmektedir. Bu tür faaliyetlerin, sadece kışla içinde değil, gerektiğinde Beykoz halkına da destek verecek şekilde yürütülebileceği ifade edilmiştir.

İstanbul Boğaz Komutanlığının bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çok yönlü deniz harekatları ve uluslararası işbirlikleri, Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İstanbul Boğaz Komutanlığının bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çok yönlü deniz harekatları ve uluslararası işbirlikleri, Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.